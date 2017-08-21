Воронежская область собрала 4,5 млн тонн зерна к середине августа

ВОРОНЕЖ, 21 авг — РИА Новости. Воронежские аграрии собрали с полей региона 4,5 миллиона тонн зерна при средней урожайности 41,5 центнера с гектара, что на 1 миллион тонн больше показателей годичной давности, сообщает в понедельник областное правительство.

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только 16 июля. В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10-14 дней позже среднемноголетних. Уборка началась во второй половине месяца. Первый миллион тонн зерна аграрии намолотили к 28 июля, второй — к 4 августа, третий — к 9 августа, а к 16 августа регион отчитался о собранных 4 миллионах тонн.

"На сегодняшний день уборка зерновых проведена на площади 1110 гектаров, что составляет 75% от запланированных объемов. Валовой сбор зафиксирован на уровне 4,5 миллиона тонн при урожайности 41,5 центнера с гектара", — говорится в сообщении облправительства.

Как отмечают областные власти, в прошлом году на 21 августа было собрано 3,5 миллиона тонн при урожайности 34,2 центнера с гектара.

"Рекордные показатели урожайности и валового сбора зерна в текущем году связаны с увеличением внесения минеральных и органических удобрений, повышением качества высеваемых семян, их репродукцией, а также совершенствованием системы защиты растений и обработки почвы", — сообщают областные власти.

По их данным, имеющиеся в регионе 42 элеватора могут разместить на хранение более 3 миллионов тонн зерна. С учетом складских помещений сельхозтоваропроизводителей (около 2 миллиона тонн) проблем с хранением не предвидится. На элеваторы области уже вывезено около 1 миллиона тонн зерна.

"Выращенного зерна достаточно для удовлетворения потребностей региона, как на продовольственные, так и на фуражные цели. Что касается качества зерна, то 52% от его обследованного объема является продовольственным и 48% – фуражным", — информируют областные власти.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет более 2,6 миллиона гектар, что на 51,9 тысячи гектар больше, чем в 2016 году.

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