В Татарстане возбудили уголовное дело после массовой гибели рыбы

КАЗАНЬ, 13 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в реке Танайка в Татарстане после сброса неочищенных канализационных сточных вод, сообщает региональное управление СК.
По предварительным данным, погибло не менее 1,8 тысячи карасей, карпов и щук размером от 5 до 35 сантиметров. В ходе обследования водоохранной зоны реки в районе поселка Радужный города Елабуги был обнаружен сброс неочищенных канализационных сточных вод, которые предположительно и стали причиной отравления рыбы, добавили в СК.
Устанавливаются все обстоятельства, был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебная экологическая экспертиза.