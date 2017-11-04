Парламент Татарстана рассмотрит вопрос изучения языков 8 ноября

КАЗАНЬ, 4 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президиум Госсовета Татарстана на заседании в субботу принял решение рассмотреть вопрос о преподавании и изучении государственных и родных языков республики на заседании 8 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Со стороны депутатов в адрес органов исполнительной власти республики, прокуратуры Татарстана прозвучало немало вопросов, дать ответы на которые в день сессии не представлялось возможным. Больше всего парламентариев беспокоило то, что сложившаяся ситуация раскалывает общество по языковому и национальному признаку. Кроме того, в школах одновременно с прокурорскими проверками начали менять учебные планы и корректировать образовательный процесс. Возник вопрос и с сокращением учителей татарского языка и литературы.
"Президентом Татарстана Рустамом Минихановым, кабинетом министров республики и министерством образования и науки Татарстана подготовлены новые стандарты и программы преподавания государственных и родных языков в общеобразовательных учреждениях республики. Согласительные процедуры с федеральным центром продолжаются, знаю, что достигнуты некоторые компромиссы, но затягивать обсуждение вопроса мы не намерены", — сказал на заседании президиума председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, в соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков по изучению русского языка.