Татарстан представит свою продукцию в китайском центре World Food City

КАЗАНЬ, 26 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан заинтересован в размещении компаний и продукции республики в международном центре импортных продуктов питания World Food City в Шэньчжэне (КНР), заявила руководитель Агентства инвестиционного развития республики (АИР РТ) Талия Минуллина.

Минуллина во вторник встретилась с китайской делегацией международного проекта World Food City. В частности, управляющий комплексом, генеральный директор холдинговой компании Shenzhen World Food City Business Management&Development Тони Чэнь Юэ и генеральный директор российского национального павильона на World Food City Денис Воронко презентовали возможности сотрудничества в рамках проекта.

"Мы внимательно изучили деятельность международного центра импортных продуктов питания. Идея подобной площадки нам очень нравится. На данный момент Татарстан не так значительно представлен в Китае в сегменте продовольственных товаров, поэтому нам необходимо продвигать татарстанские продукты в Китай и использовать такие площадки. Нам интересно сотрудничать с китайскими производителями и с точки зрения создания совместных производств — многие товары можно изготавливать в республике, а затем экспортировать в Китай", — сказала Минуллина в ходе встречи.

Как отмечает АИР РТ, открытие павильона с продукцией татарстанского производства в центре World Food City позволит компаниям республики получить прямой выход на китайские торговые сети с минимальными издержками. World Food City осуществляет поставки продуктов в более чем 2 миллиона китайских и гонконгских магазинов оптовой и розничной торговли. На данный момент в World Food City возможно размещение национальных, региональных и брендовых павильонов. Официальное открытие международного центра импортных продуктов питания состоится в конце октября.

По словам Тони Чэнь Юэ, китайский центр импортных продуктов питания в отборе компаний-резидентов большое внимание уделяет качеству товаров. Все они проходят процедуру контроля безопасности. В данный момент в центре представлены только продовольственные товары, однако в дальнейшем линейка продукции будет расширена.

Китай является для Татарстана одним из значимых экономических партнеров. С прошлого года в Казани действует генеральное консульство КНР, в Пекине работает торгово-экономическое представительство Татарстана. В 2016 году в Набережных Челнах открыла завод китайская корпорация Haier, сейчас компания строит завод по производству стиральных машин. Также китайский инвестор построит в Татарстане к 2019 году индустриальный парк. В 2016 году в Менделеевске состоялось открытие завода по производству минеральных удобрений "Аммоний", построенного с участием Китайской национальной химико-инжиниринговой корпорации (CNCEC). Товарооборот между Татарстаном и Китаем за 2016 год вырос на 40% и составил 372 миллиона долларов. В первом полугодии 2017 года он увеличился на 75% и составил 280 миллионов долларов.