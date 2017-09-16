"Почта России" получит партию Ford Transit татарстанского производства

КАЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Первая партия из 25 автомобилей Ford Transit татарстанского производства будет передана в субботу в Казани национальному почтовому оператору "Почта России" группой компаний Ford Sollers в рамках договоренностей о поставке 2,5 тысячи автомобилей, сообщает филиал "Почты России" управление "Татарстан почтасы".
Как отмечается, в текущем году "Почта России" приобретет свыше 2,5 тысячи автомобилей и обновит более 15% своего автопарка. Значительную часть приобретенных автомобилей составят грузовые фургоны, из них в города-миллионники поступят 675 автомашин марки Ford, выбранных в рамках конкурсной закупочной процедуры и усовершенствованных с учетом почтовых требований.
Применение в конструкции автомобилей современных технологий и высококачественных материалов позволяет увеличить срок службы грузового фургона, массу перевозимого груза, эффективность использования загрузочного пространства, избежать деформации и негерметичности в процессе эксплуатации с сохранением взвешенных потребительских свойств. Автомобили соответствуют экологическому классу Евро-4, обладают улучшенной маневренностью, необходимой для езды вне грунтовых дорог, и оснащены маршрутным компьютером.
В 2017 году филиалу "Почты России" в Татарстане — УФПС "Татарстан почтасы" по проекту "Развитие транспортной инфраструктуры" запланирована поставка 36 автомобилей российского производства марки Ford Transit трех модификаций.
УФПС "Татарстан почтасы" – филиал ФГУП "Почта России", которое входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя более 1,1 тысячи стационарных отделений почтовой связи, 29 передвижных отделений почтовой связи и 31 пункт почтовой связи, 259 отделений почтовой связи расположены в городской, 851 отделение почтовой связи — в сельской местности. Сеть объектов почтовой связи охватывает всю территорию Татарстана и оказывает универсальные и другие услуги во всех населенных пунктах республики. Общая протяженность маршрутов по Татарстану — более 34,5 тысячи километров.