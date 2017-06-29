Казань стоит посетить во время Чемпионата мира, заявил президент ФИФА

КАЗАНЬ, 29 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал Казань городом футбола, который стоит посетить во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

" Казань — спортивный город, это уже было нам известно. Но надо добавить, что это и город футбола", — сказал Инфантино журналистам во время посещения Казани в рамках Кубка конфедераций 2017.

По мнению главы ФИФА, миру предстоит открыть для себя Казань и Татарстан — город и регион с богатой культурой и историей. "Для меня было открытием увидеть этот плавильный котел, где соединяются культуры Востока и Запада и мирно сосуществуют друг с другом на этом спортивном празднике", — отметил он.

"Это отличная реклама для всего мира и мира футбола: Казань стоит посетить во время чемпионата мира", — добавил Инфантино.

Кубок конфедераций 2017 проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Столица Татарстана приняла четыре матча. На стадионе "Казань Арена" в рамках группового этапа 18 июня сыграли сборные Португалии и Мексики, 22 июня встретились команды Германии и Чили, 24 июня сыграли сборные Мексики и России. В полуфинальном матче 28 июня встретились команды Португалии и Чили.

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