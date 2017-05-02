В Татарстане в 2017 году наполовину уменьшилось число происшествий на воде

КАЗАНЬ, 2 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Количество происшествий на воде и число погибших сократилось в Татарстане за четыре месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем наполовину, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам в республике Юрий Венедиктов.

"Всего с начала года на водных объектах республики зарегистрировано девять происшествий (за аналогичный период прошлого года — 21), уменьшение на 57%, на которых погибли четыре человека (за четыре месяца 2016 года — 11), уменьшение на 63%, спасены 12 человек", — сказал Венедиктов.

Вместе с тем, по его словам, вызывает опасение, что из девяти происшествий четыре произошли с использованием маломерных судов. При этом два человека погибли, ведутся поиски четырех человек. "Хотелось бы отметить, что во всех случаях гибели людей на маломерных судах ни одного человека мы не нашли в спасательном жилете. Да, спасательные жилеты были на бортах, как того требуют правила пользования маломерными судами, но ни одного человека в спасательном жилете не было", — добавил он.

Венедиктов отметил, что по данным статистики, в течение 10 лет в республике ежегодно происходит стабильное снижение случаев гибели людей на воде. "Конечно, дает о себе знать та профилактическая работа, которую мы проводим совместно с министерствами и ведомствами — министерствами образования, по делам молодежи и спорту. Объясняем людям, доводим до них, проходим работу через СМИ, проводим работу в школах, трудовых коллективах, раздаем листовки", — уточнил он.

По информации главного госинспектора по маломерным судам Татарстана, минувшей зимой большая работа была проведена с рыбаками, благодаря чему в этом году был отмечен только один факт отрыва льдины с людьми, да и тот, по его словам, был случайным, с участием жителей Удмуртии.

"Я считаю, дает плоды та большая профилактическая работа, которая проводится в республике и будет продолжена", — подчеркнул Венедиктов.

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