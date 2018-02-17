Колокольцев представил тамбовской полиции нового начальника

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев представил гарнизону тамбовской полиции их нового начальника, генерала Николая Скокова и призвал полицейских сосредоточиться на борьбе с коррупцией, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

Как сообщили в ведомстве, в субботу Колокольцев в ходе рабочей поездки провел совещание в УМВД России по Тамбовской области, где представил полиции региона нового начальника.

"Особое внимание нужно уделить качеству предварительного следствия и дознания. Важно сосредоточиться на выявлении коррупционных и экономических преступлений, в первую очередь, связанных с освоением бюджетных средств", — заявил Колокольцев в ходе совещания.

Приоритетной задачей на ближайшее время министр назвал обеспечение охраны порядка и безопасности людей в ходе проведения предстоящих выборов президента РФ.

Глава МВД также призвал повышать результаты по раскрытию преступлений, в том числе, разбойных нападений и мошенничества.

"Министр напомнил, что значительная часть трудовой биографии Николая Скокова связана с Тамбовской областью. Его богатый жизненный и практический опыт, умение правильно оценивать оперативную обстановку позволят принимать грамотные управленческие решения", — сообщили в пресс-центре.

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