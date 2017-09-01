Инновационная школа "Сколково" открылась в Тамбове в День знаний

ТАМБОВ, 1 сен — РИА Новости. Инновационная школа "Сколково-Тамбов", рассчитанная почти на две с половиной тысячи учеников, открылась в Тамбове 1 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"Это самая современная школа, где сосредоточены новейшие технологии в сфере образования. Образовательная деятельность строится на основе индивидуальных образовательных программ для каждого обучающегося, в том числе для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья", — отметил представитель пресс-службы.

По словам собеседника агентства, на территории новой школы есть 13 образовательных центров разного профиля, открытые студии, тренажерный зал, два спортивных зала, многофункциональная спортивная зона, хоккейная площадка и интернет-кафе.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил надежду, что из новой школы выйдут новые Вернадские и Лодыгины, Мичурины и Чичерины, Ушаковы и Рахманиновы — люди, прославившие Тамбовский край на столетия.

"Конечно, для этого нужно много и упорно трудиться, постигать знания, постоянно заниматься самообразованием, но конечный результат стоит всех затраченных усилий. Хочу сказать, что какой бы ни выбрали дальнейший путь выпускники, знайте: каждый город и район, каждый уголок родной земли всегда ждет вас", — сказал глава региона.

В этом году в школу приняли самое большое количество первоклассников в Тамбовской области — 346 человек. Как сообщили в пресс-службе, все учащиеся будут обучаться только в первую смену. Во второй половине дня ученики смогут посещать уроки дополнительного образования.

В пресс-службе добавили, что в 2011 году концепция инновационной школы "Сколково-Тамбов" стала лауреатом международного конкурса, который проводился при поддержке Фонда Сколково и Министерства образования и науки РФ. Стоимость проекта составила почти 2,2 миллиарда рублей, из которых 300 миллионов было выделено из бюджета области.

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