Около 500 детей представят Якутию на Международных интеллектуальных играх

ЯКУТСК, 27 июн — РИА Новости. Около пятисот учащихся якутских школ примут участие в Международных интеллектуальных играх (МИИ), которые пройдут в Якутске с 8 по 15 июля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования Республики Саха (Якутия).

По его словам, на сегодняшний день участие в играх подтвердили более 60 школ из 30 улусов Якутии и около 20 школ из Якутска. Кроме того, игры посетят представители общеобразовательных организаций из 19 стран мира, в том числе из Аргентины, Италии, Швеции, Сингапура, Тайваня, Турции, ОАЭ.

"Создание международного сообщества высокомотивированных школьников, ученых, педагогов, председателей общественности и родителей, заинтересованных в развитии науки и технологий — главная цель проведения мероприятия", — привели в пресс-службе слова заместителя министра образования и науки Якутии Эдуарда Кондратьева.

Ключевым мероприятием игр станет школьная конференция-конкурс, которая пройдет в формате стендовой сессии и устных докладов, сказал собеседник агентства. Научно-исследовательские работы представят 87 учащихся из разных стран мира и регионов России. При подсчете баллов на получение Большого кубка игр будет учитываться командный результат.

В пресс-службе добавили, что официальным лозунгом МИИ стали слова "Let's do science, let's make friends", что в переводе с английского означает "Давайте заниматься наукой, давайте заводить друзей". Рабочим языком мероприятия будет английский.

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