Рязанская область выполнит все задачи руководства России, заявил Любимов

РЯЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. Рязанская область выполнит финансирование всех национальных задач, поставленных руководством страны, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на совещании по вопросам формирования межбюджетных отношений на 2019-2021 годы и новаций в бюджетном и налоговом законодательстве.

На прошедшем 2 ноября совещании, организатором которого выступили Минфин РФ и Союз финансистов России, обсуждались особенности формирования федерального бюджета на 2019 год и планы на 2020-2021 годы, новации и проблемы в налоговом законодательстве на трехлетний период, опыт регионов по увеличению доходов консолидированного бюджета. В совещании приняли участие председатель совета Союза финансистов, зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Надежда Максимова, замминистра финансов РФ Илья Трунин, председатель секции "Финансисты субъектов Российской Федерации" Союза финансистов Валентина Артамонова, представители финансовых органов 25 регионов.

Николай Любимов поблагодарил организаторов мероприятия за выбор Рязанской области в качестве площадки для обсуждения таких важных вопросов, как бюджет и налоговые новации. По словам главы региона, в современных условиях бюджет должен формироваться оперативно, качественно, с максимальным использованием всех резервов.

"Мы в Рязанской области постарались полностью задействовать все ресурсы при проектировании регионального бюджета на 2019 год и последующее трехлетие. Принципиально важным для нас было сохранение социального характера бюджета. На эти цели направляется свыше 70% расходов. И самое главное, что национальные задачи, определенные президентом Владимиром Путиным, обеспечены финансированием", – сказал Любимов.

Он отметил, что в области зарезервированы средства для индексации коммунальных услуг, на соцподдержку, стипендии студентам ссузов и ряд других направлений. Будет продолжено строительство социально значимых объектов — школ, детских садов, нового корпуса онкодиспансера, завершение комплекса больницы скорой медицинской помощи.

Любимов обратил внимание на то, что в предстоящем бюджетном периоде прогнозируется рост доходной части, в том числе — за счет увеличения прибыли промышленных предприятий. По оценкам специалистов, к 2021 году увеличится производство: лекарственных средств – на 82,5%; металлургии – на 21,2%; машин и оборудования – на 30,8%; продукции из древесины – на 39,3%. Агропромышленный комплекс также последовательно увеличивает выпуск продукции, реализует крупные инвестпроекты.

"В целом по темпу роста инвестиций к концу 2017 года область вышла на первое место в ЦФО. Мы прогнозируем ежегодный прирост капитала. В первую очередь, за счет реализации 49 заключенных соглашений на общую сумму свыше 214,3 миллиарда рублей, в рамках которых предусмотрено создание 13,5 тысячи рабочих мест", – сказал Любимов.

Кроме того, по словам губернатора, на повышение инвестиционной привлекательности региона сыграет открытие двух индустриальных парков — в Рязанском и Пронском районах — на площади более 1600 гектаров. Там будет построен мультимодальный транспортно-логистический комплекс "Сухой порт "Рязань" стоимостью 4,8 миллиарда рублей. Привлечь инвесторов поможет развитие моногородов, а также инновационный научно-технологический центр, который ориентирован на создание комфортных условий для разработок инновационных компаний и IT-компаний.

Говоря об экспортном потенциале области, Николай Любимов подчеркнул, что у региона отличные возможности в этом направлении.

"За последний год внешнеторговый оборот Рязанской области вырос в 1,8 раза по сравнению с предыдущим. Сегодня регион занимает лидирующие позиции по поставке товаров за рубеж. Первое место – по кровельным материалам, коже и электрораспределительной аппаратуре и битумным смесям. Второе место – по экспорту минеральных изоляционных материалов и полированного стекла. Третье место – по пластмассовым пленкам", – сказал губернатор.

По словам губернатора, в сфере налоговой политики правительство Рязанской области старается действовать таким образом, чтобы меры государственной поддержки носили стимулирующий характер и обеспечивали наращивание налогооблагаемой базы с максимальной отдачей в короткие сроки.

"Предоставляя конкурентоспособные преференции инвесторам, мы обеспечиваем положительную бюджетную эффективность. С 1 января 2018 года мы ввели новые льготы резидентам ТОСЭР и инвесторам, заключившим специальный инвестконтракт. Такой проект реализует компания "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКСС". У нас создается производство препаратов из плазмы крови с объемом инвестиций 5,3 миллиарда рублей и открытием 253 рабочих мест", — сказал Любимов.

Любимов отметил, что в текущем году планируется установить пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, работающих в сфере информационных технологий, науки, защиты информации.

"Такие преференции заинтересуют бизнес, помогут развитию социального предпринимательства. И это только начало большой работы, которая нам предстоит. Принять в ней участие мы приглашаем представителей всех регионов, которые сегодня приехали в Рязань. Мы готовы представить собственный опыт, изучать ваши лучшие практики, вместе искать конструктивные решения общих проблем", – заявил губернатор.

Председатель совета Союза финансистов России Надежда Максимова отметила, что правительством области проводится большая работа, в том числе в рамках исполнения поручений президента.

"Вы активно работаете с федеральными структурами, частным капиталом, другими регионами. Уверена, что все ваши большие планы и проекты реализуются, будет постоянно повышаться качество жизни в регионе", – сказала Максимова.

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