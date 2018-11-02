Рязанская область выполнит все задачи руководства России, заявил Любимов

РЯЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. Рязанская область выполнит финансирование всех национальных задач, поставленных руководством страны, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на совещании по вопросам формирования межбюджетных отношений на 2019-2021 годы и новаций в бюджетном и налоговом законодательстве.
Николай Любимов поблагодарил организаторов мероприятия за выбор Рязанской области в качестве площадки для обсуждения таких важных вопросов, как бюджет и налоговые новации. По словам главы региона, в современных условиях бюджет должен формироваться оперативно, качественно, с максимальным использованием всех резервов.
"Мы в Рязанской области постарались полностью задействовать все ресурсы при проектировании регионального бюджета на 2019 год и последующее трехлетие. Принципиально важным для нас было сохранение социального характера бюджета. На эти цели направляется свыше 70% расходов. И самое главное, что национальные задачи, определенные президентом Владимиром Путиным, обеспечены финансированием", – сказал Любимов.
Любимов обратил внимание на то, что в предстоящем бюджетном периоде прогнозируется рост доходной части, в том числе — за счет увеличения прибыли промышленных предприятий. По оценкам специалистов, к 2021 году увеличится производство: лекарственных средств – на 82,5%; металлургии – на 21,2%; машин и оборудования – на 30,8%; продукции из древесины – на 39,3%. Агропромышленный комплекс также последовательно увеличивает выпуск продукции, реализует крупные инвестпроекты.
"В целом по темпу роста инвестиций к концу 2017 года область вышла на первое место в ЦФО. Мы прогнозируем ежегодный прирост капитала. В первую очередь, за счет реализации 49 заключенных соглашений на общую сумму свыше 214,3 миллиарда рублей, в рамках которых предусмотрено создание 13,5 тысячи рабочих мест", – сказал Любимов.
Кроме того, по словам губернатора, на повышение инвестиционной привлекательности региона сыграет открытие двух индустриальных парков — в Рязанском и Пронском районах — на площади более 1600 гектаров. Там будет построен мультимодальный транспортно-логистический комплекс "Сухой порт "Рязань" стоимостью 4,8 миллиарда рублей. Привлечь инвесторов поможет развитие моногородов, а также инновационный научно-технологический центр, который ориентирован на создание комфортных условий для разработок инновационных компаний и IT-компаний.
"За последний год внешнеторговый оборот Рязанской области вырос в 1,8 раза по сравнению с предыдущим. Сегодня регион занимает лидирующие позиции по поставке товаров за рубеж. Первое место – по кровельным материалам, коже и электрораспределительной аппаратуре и битумным смесям. Второе место – по экспорту минеральных изоляционных материалов и полированного стекла. Третье место – по пластмассовым пленкам", – сказал губернатор.
По словам губернатора, в сфере налоговой политики правительство Рязанской области старается действовать таким образом, чтобы меры государственной поддержки носили стимулирующий характер и обеспечивали наращивание налогооблагаемой базы с максимальной отдачей в короткие сроки.
"Предоставляя конкурентоспособные преференции инвесторам, мы обеспечиваем положительную бюджетную эффективность. С 1 января 2018 года мы ввели новые льготы резидентам ТОСЭР и инвесторам, заключившим специальный инвестконтракт. Такой проект реализует компания "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКСС". У нас создается производство препаратов из плазмы крови с объемом инвестиций 5,3 миллиарда рублей и открытием 253 рабочих мест", — сказал Любимов.
Любимов отметил, что в текущем году планируется установить пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, работающих в сфере информационных технологий, науки, защиты информации.
Председатель совета Союза финансистов России Надежда Максимова отметила, что правительством области проводится большая работа, в том числе в рамках исполнения поручений президента.
"Вы активно работаете с федеральными структурами, частным капиталом, другими регионами. Уверена, что все ваши большие планы и проекты реализуются, будет постоянно повышаться качество жизни в регионе", – сказала Максимова.