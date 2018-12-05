Башкирия в декабре встретит II Российско-китайские молодежные зимние игры

МОСКВА, 5 дек — Проект "Россия-Китай: главное". В Уфе с 15 по 18 декабря пройдут II Российско-Китайские молодёжные зимние игры. В Играх примут участие по 98 спортсменов с каждой из сторон.

В программу Игр-2018 вошли лыжные гонки, фигурное катание, сноуборд, хоккей и конькобежный спорт (шорт-трек).

Соревнования пройдут на четырех спортивных площадках города: "Уфа-Арена" примет хоккей и шорт-трек, спортивная школа олимпийского резерва — сноуборд, Дворец спорта — фигурное катание, а спортивно-оздоровительный комплекс "Биатлон" — лыжные гонки.

Российско-Китайские летние игры проводятся с 2006 года. Зимние игры впервые прошли в 2016 году в Харбине.