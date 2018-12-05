Китай остается крупнейшим импортером продуктов из России

МОСКВА, 5 дек — Проект "Россия-Китай: главное". Китай остается крупнейшим потребителем продовольственных товаров из России. В прошлом году Китай закупил российских продуктов больше, чем на миллиард долларов.

В этом году этот показатель будет значительно выше. Такое мнение высказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка РФ Дмитрий Рылько.

Главными товарами, экспортируемыми в Китай, остаются рыба и морепродукты. Также Россия может предложить бобовые и масличные культуры.

Россия могла бы поставлять в Китай до 300 тысяч тонн свинины и столько же продукции из мяса птицы, считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По прогнозу министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, в 2018 году экспорт сельхозпродукции из России составит 26 миллиардов долларов.