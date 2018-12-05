Керлингисты из РФ примут участие в Китайском международном элитном турнире

МОСКВА, 5 дек — Проект "Россия-Китай: главное". В китайской провинции Цинхай с 14 по 19 декабря состоится Китайский международный элитный турнир по кёрлингу, в котором примут участие сборные из 18 стран и регионов мира, в числе которых Китай, Россия, Канада, США, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Шотландия и др.

Грядущий элитный турнир организован по инициативе Центра управления зимними видами спорта при Главном государственном управлении по делам физкультуры и спорта КНР, Китайской ассоциацией кёрлинга и Управления по делам спорта провинции Цинхай.

Как сообщил глава оргкомитета турнира Лю Синхай, в этом году в спортивном мероприятии принимают участие, в основном, профессиональные команды, с высоким уровнем мастерства, поэтому состязания обещают быть зрелищными. По его словам, в данном элитном соревновании будут применены высокие международные стандарты их проведения, —в частности, игра будет состоять не из 10, а из 8 эндов.