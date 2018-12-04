Численность социальных волонтеров в Пекине превысила 30 тысяч человек

МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: главное". Как сообщили на церемонии празднования Международного дня волонтёров 2018, на начало декабря этого года численность зарегистрированных культурных волонтёров в Пекине превысила 30 тысяч человек. В столице Китая работает более 300 волонтёрских бригад.
За последние 10 лет пекинские культурные волонтёры по случаям Месяца оказания помощи инвалидам, Дня защиты детей, Месяца уважения пожилых людей побывали в различных удалённых горных и сельских районах, посетили семьи, живущие в затруднённых финансовых и прочих непростых условиях, побывали в домах престарелых, домах социального обеспечения, школах специального образования, реабилитационных центрах и на строительных площадках, где предоставили весь спектр культурных услуг.