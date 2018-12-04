Численность социальных волонтеров в Пекине превысила 30 тысяч человек

МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: главное". Как сообщили на церемонии празднования Международного дня волонтёров 2018, на начало декабря этого года численность зарегистрированных культурных волонтёров в Пекине превысила 30 тысяч человек. В столице Китая работает более 300 волонтёрских бригад.

Пекинские культурные волонтёры, главным образом, предоставляют культурное обслуживание и помощь пенсионерам, инвалидам и детям рабочих-мигрантов, ежегодный объем их работ превышает 100 тысяч часов. К настоящему времени услугами культурных волонтёров воспользовалось свыше одного миллиона жителей китайской столицы.

За последние 10 лет пекинские культурные волонтёры по случаям Месяца оказания помощи инвалидам, Дня защиты детей, Месяца уважения пожилых людей побывали в различных удалённых горных и сельских районах, посетили семьи, живущие в затруднённых финансовых и прочих непростых условиях, побывали в домах престарелых, домах социального обеспечения, школах специального образования, реабилитационных центрах и на строительных площадках, где предоставили весь спектр культурных услуг.