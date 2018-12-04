Отмена виз способствует росту турпотока из России на Хайнань

Остров Феникс, расположенный к югу от острова Хайнань в Китае. Архивное фото

Остров Феникс, расположенный к югу от острова Хайнань в Китае. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: главное". В 2018 году отмена виз способствовала увеличению торпотока из России на Хайнань почти на треть. Данный прогноз сделал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Любые визовые послабления дают роста от 10 до 30 процентов", — подчеркнул он.

В провинции Хайнань введена Политика безвизового туризма для граждан 59 государств. Срок пребывания на территории острова без визы для туристов составляет до 30 дней. Для российских туристов безвизовый режим действует на Хайнане с мая этого года.

Юрий Барзыкин назвал Хайнань одним из самых перспективных туристических направлений, ведь кроме пляжного туризма там развит и гастрономический туризм, много интересных познавательных достопримечательностей. Российских туристов привлекает самобытная культура и радушие местных жителей.

В 2017 году на острове Хайнань отдохнули более 280 тысяч россиян. Традиционно пик поездок приходится на зимний период: Рождество, Новый год и школьные каникулы.