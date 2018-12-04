Китайские инженеры разработали робо-коня для исследования далеких планет

МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: главное". Инженеры из Чжэцзянского университета разработали робо-коня, который в будущем может быть использован для изучения Луны и других планет.

Аппарат представляет собой мобильную площадку, которая движется на четырех "конечностях" и может нести полезную нагрузку до 20 килограммов. Довольно компактный робот длиной 1 метр и высотой 60 сантиметров — крайне устойчив и может свободно передвигаться по пересеченной местности. "Он прекрасно подойдет для высадки на другие планеты. Существующие исследовательские аппараты на колесном ходу не могут обойти многие препятствия, тогда как робо-конь прекрасно их преодолевает. Это уже доказано на практике: аппарат без проблем поднимается по лестницам", — сообщили разработчики.

Робо-конь способен передвигаться со скоростью до 6 км/ч. Полный заряд его батареи обеспечивает безостановочное передвижение на максимальной скорости в течение двух часов.

Машина получила прозвище "Цзюэин", дословно — "бегущий тени". Она названа в честь полумифического коня, который скакал так быстро, что сама тень не поспевала за ним.