В Китае насчитывается 325 миллионов автомобилей

МОСКВА, 3 дек — Проект "Россия-Китай: главное". Министерство общественной безопасности КНР 1 декабря сообщило о том, что общее количество автотранспортных средств в стране выросло с 2017 года на 15, 56 миллиона штук и составило 325 миллионов единиц.

При этом число имеющих права на управление транспортными средствами граждан Китая составило 407 миллионов человек (прирост по сравнению с 2017 годом — 22,36 миллиона человек). В связи с динамичным ростом китайской экономики и ростом благосостояния населения, значительно выросло число личных автомобилей. Оно теперь составляет 187 миллионов штук, то есть, в среднем, на 100 семей приходится 40 автомашин.

Кроме того, Министерство общественной безопасности КНР отметило снижение на 24,2% количества серьезных ДТП на дорогах страны. В общей сложности с начала этого года было зарегистрировано 520 крупных аварий с большим количеством пострадавших.

По словам представителя Министерства общественной безопасности КНР, эти цифры говорят о том, что при активных усилиях, прилагаемых ведомствами по управлению дорожным движением, ситуация с безопасностью дорожного движения в Китае, в основном, стабильна. Тем не менее, необходимо продолжать уделять повышенное внимание рискам и неявным угрозам и факторам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения.