Китайские хоккеистки обыграли соперниц из России со счетом 2:1

МОСКВА, 3 дек — Проект "Россия-Китай: главное". В г. Шэньчжэнь в воскресенье стартовал товарищеский матч команд Китая и России по хоккею в рамках "Плана развития хоккея до 2022-го года". Первый день закончился матчем между ХК "Куньлунь Ред Стар — Ванькэ Янгуан" и женской национальной сборной России по хоккею со счетом 2:1.

Во второй день проводится матч между китайским национальным клубом женского хоккея и национальной сборной РФ.

В настоящее время женская сборная России занимает 4 место в мировом рейтинге Международной федерации хоккея на льду. На этот раз в её состав входят, в основном, молодые хоккеистки. Главный тренер женской сборной России Денис Афиногенов рассказал, что он с нетерпением ждёт матча с национальной сборной Китая. По его словам, в России и во всём мире очень популярна так называемая модель "национальных клубов" среди команд женского хоккея, то есть игрок выступает в качестве члена национальной сборной и одновременно играет за профессиональный хоккейный клуб в лиговых соревнованиях. Это позволит использовать довольно ограниченные спорт-ресурсы женщин-игроков и предоставить им больше возможностей участия в различных соревнованиях в целях повышения уровня спортивного мастерства.