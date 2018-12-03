Фотовыставка о культурном наследии города Шицзячжуан открылась в Москве

МОСКВА, 3 дек — Проект "Россия-Китай: главное". В Москве 2 декабря состоялась презентация китайского города Шицзячжуан в России.

Мероприятие прошло в рамках культурного и образовательного обмена инициативы "Один пояс и один путь".

Мероприятие, организованное пресс-службой администрации г. Шицзячжуан, состояло из двух частей: фотовыставки и выставки нематериального культурного наследия провинции Хэбэй.

На фотовыставке, в частности, было представлено более 60 работ, касающихся пяти аспектов под названиями "Старинный город с древним историческим шармом", "Кровное родство", "Изумрудные воды и зеленые леса" и "Распространение цивилизации", а также "Современный город".

Мероприятие продемонстрировало прекрасный природный пейзаж города Шицзячжуан, культурную жизнь его населения, общественное развитие и прочее, что предоставило россиянам возможность лучше узнать об этом городе.

На выставке нематериального культурного наследия местные мастера народного искусства показали участникам свои изделия, такие как дворцовые фонари города Гаочэн, ткань домашнего производства уезда Цзаньхуан, вырезки из бумаги уезда Уцзи и другие. Эти произведения народного творчества позволили россиянам лучше понять древнюю историю и богатую культуру Шицзячжуана.

Как сообщил г-н Чжан Цян, представляющий направление "дворцовые фонари города Гаочэн", на выставке нематериального культурного наследия представлены множество работ народного промысла и ремесел провинции Хэбэй, в том числе и дворцовые фонари, пользующиеся особой популярностью среди российских посетителей. Множество бесплатных сувениров были сразу розданы. Это говорит о том, что по мере продвижения инициативы "Один пояс и один путь" китайская местная культура становиться все более привлекательной, что заложит культурную основу для развития межрегионального сотрудничества Китая и России, считает Чжан Цян.

Ожидается, что мероприятие также пройдет в Санкт-Петербурге 4 декабря.