МОСКВА, 3 дек — Проект "Россия-Китай: главное". Китайские ученые призвали активнее контролировать глобальное потепление с целью уменьшить последствия засухи.
Су Буда подчеркнула, что необходимо приложить больше усилий, чтобы замедлить глобальное потепление. Ведь если температура на планете повысится на 1,5 градуса, то ущерб от засухи в Китае может быть в 3 раза выше среднего уровня за период с 2006 по 2015 гг.
Оптимальным решением в этой ситуации является экологически чистое устойчивое развитие.
По данным ученых, с 1984 по 2017 гг. засуха по всему миру нанесла экономический ущерб в размере 16,6 миллиарда долларов (более 115,5 миллиарда юаней). В частности, в Китае за этот период (33 года) сумма экономических потерь превысила 44,4 миллиарда юаней.