МОСКВА, 3 дек — Проект "Россия-Китай: главное". Китайские ученые призвали активнее контролировать глобальное потепление с целью уменьшить последствия засухи.

Команда исследователей под руководством научного сотрудника Синьцзянского института экологии и географии при Академии наук Китая Су Буда обнаружила, что если глобальная температура повысится на 1,5-2 градуса Цельсия, то последствия от засух могут быть более серьезными, чем предполагалось ранее.

Су Буда подчеркнула, что необходимо приложить больше усилий, чтобы замедлить глобальное потепление. Ведь если температура на планете повысится на 1,5 градуса, то ущерб от засухи в Китае может быть в 3 раза выше среднего уровня за период с 2006 по 2015 гг.

Оптимальным решением в этой ситуации является экологически чистое устойчивое развитие.

По данным ученых, с 1984 по 2017 гг. засуха по всему миру нанесла экономический ущерб в размере 16,6 миллиарда долларов (более 115,5 миллиарда юаней). В частности, в Китае за этот период (33 года) сумма экономических потерь превысила 44,4 миллиарда юаней.