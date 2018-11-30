Россиянин победил в международном конкурсе по хай-дайвингу в Санье

МОСКВА, 30 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Россиянин стал победителем международного конкурса по прыжкам с экстремальных высот в Санье. В хайнаньской Санье 28 ноября собрались самые бесстрашные ныряльщики. После трёх этапов состязаний победителем международного конкурса хай-дайвинга стал россиянин Никита Федотов. Белорус Виктор Масловский и украинец Вячеслав Колесников заняли второе и третье места, соответственно.