Из Фучжоу в Пермь отправился первый состав с китайской сельхозпродукцией

МОСКВА, 29 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Из города Фучжоу (провинция Цзянси, центральный Китай) в российскую Пермь 28 ноября отправился грузовой состав с первой партией замороженных фруктов и овощей, таким образом, началось официальное движение грузовых поездов по маршруту Китай-Европа.

В апреле 2016 года провинция Цзянси и Пермский край подписали протокол о намерениях установления побратимских отношений между регионами. В сентябре 2018 года города Фучжоу и Чусовой стали городами-побратимами.

В последние годы в Фучжоу наращивают экспорт высококачественной сельхозпродукции и торгово-экономические связи с Россией, создан новый международный торговый коридор. В дальнейшем город готов еще активнее участвовать в реализации инициативы "Один пояс и один путь" и активизировать контакты и взаимодействие с городами-побратимами.