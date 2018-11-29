Мост через Амур между Россией и Китаем построят будущей весной

Опоры строящегося моста между российским городом Благовещенск и китайским городом Хэйхэ на реке Амур.

Опоры строящегося моста между российским городом Благовещенск и китайским городом Хэйхэ на реке Амур.

МОСКВА, 29 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В планах строителей —произвести смыкание пограничного моста через Амур между Россией и Китаем в марте 2019 года. Он соединит два населенных пункта Тунцзян и Нижнеленинское. Российская и китайская стороны уже начали строительство сооружения. В настоящее время со стороны российских подрядчиков в круглосуточном режиме трудятся в две смены около 500 рабочих.

На российском участке уже практически завершена отсыпка грунта для строительства вспомогательных сооружений, в том числе, порта, пункта сбора платежей и многофункциональной зоны обслуживания.

Китайская сторона завершила свою половину работ еще в прошлом месяце. Пекин начал строить мост в феврале 2014 года.

"Нижнеленинское — Тунцзян" — станет первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Он рассчитан на два пути с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему маршруту.