Беспошлинный лимит покупок на Хайнане возрос до 30 тысяч юаней в год

МОСКВА, 29 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Увеличен беспошлинный лимит на сумму покупок на Хайнане — с декабря туристы смогут совершать на острове покупки по системе такс-фри на общую сумму до 30 тысяч юаней против нынешних 16 тысяч юаней в год. Об этом 28 ноября сообщили на пресс-конференции Финансового управления провинции.

Туристам, включая туристов из числа местных жителей, при отъезде с острова разрешается оформить процедуру такс-фри на покупки на общую сумму 30 тысяч юаней на человека в течение одного года, без ограничения количества покупок.

Одновременно перечень товаров системы такс-фри пополнился домашними медицинскими приборами, их можно приобрести в количестве не более двух приборов на человека за одну покупку.

Официально система такс-фри начала действовать в островной провинции Хайнань (Южный Китай) в апреле 2011 года. В последующие годы ее постоянно совершенствовали в плане ассортимента товаров, лимита покупок, торговых операций.

В первом полугодии 2018 года в рамках данной системы были совершены 1,47 миллиона покупок, продано 7,03 миллиона товаров на 5,29 миллиарда юаней. Эти цифры увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 22%, 32% и 24%, соответственно.