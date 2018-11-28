Китайские школьники начнут изучать искусственный интеллект

МОСКВА, 28 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В следующем году в начальных и средних школах Китая будет введен урок по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом пишет China Daily во вторник.

Серия учебников по ИИ из 10 томов, опубликованная издательством Восточно-китайского педагогического университета, появится в сотнях школ по всей стране. Школьники будут изучать этот предмет либо факультативно, либо в рамках школьной программы.

В настоящий момент урок по ИИ уже введен в пробном порядке в школах Шанхая.

В последние годы Китай добился большого прогресса в исследовании ИИ и планирует сделать изучение ИИ доступным для как можно большего числа детей школьного возраста.