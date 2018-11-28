В 2018 году Китае возросло производство интегральных схем

МОСКВА, 28 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало отчет о комплексном развитии сегментов индустрии информационных технологий и связи за 2018 год. В нем говорится, что уровень развития сегмента производства мобильных телефонов несколько упал, а сегмент производства интегральных схем, наоборот, вырос.

Согласно отчету, средняя цена на мобильные телефоны отечественных брендов в 2018 году увеличилась на примерно 300 юаней по сравнению с годом ранее. Доля компаний Huawei, OPPO и Xiaomi на мировом рынке мобильных устройств возросла на 4,4% по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, индекс индустрии интегральных схем в 2018 году составил 127,7, что на 8,9 больше, чем в прошлом году. Индекс конкурентоспособности предприятий и продукции возрос на 37,5 пункта по сравнению с предыдущим годом. Индекс промышленной разработки и индекс исследований и инноваций возросли на 19,2 и 12,4 пункта, соответственно, по сравнению с прошлым годом.