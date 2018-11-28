В провинции Гуандун открылась выставка робототехники

МОСКВА, 28 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В городе Дунгуань провинции Гуандун 27 декабря открылась Международная выставка робототехники и интеллектуальных устройств, которая продлится до 30 декабря. Ожидается, что выставку посетят более 130 тысяч человек.

Выставка организована по инициативе Гуандунского управления промышленности и информационных технологий, администрации города Дунгуань при поддержке Службы экономики и информационных технологий города Дунгуань, администрации уезда Хоуцзе и Сянганской выставочной компании "Сюньтун". Выставка проводится в 8 выставочных павильонах площадью 130 тысяч квадратных метров. В ней примут участие 1675 предприятий из Китая (включая Сянган и Тайвань), Японии, Республики Кореи, Германии, США, Швейцарии, Италии, Израиля и других стран.

Напомним, что производство — основой сегмент экономики Дунгуаня. В 2017 году в городе зафиксировано 163 предприятия, занятых в производстве интеллектуальной техники и устройств, благодаря чему добавленная стоимость в промышленности выросла на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.