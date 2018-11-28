Концерт "Очарование Западного Китая" прошел в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 28 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Концерт народных песен и танцев "Очарование Западного Китая" прошел накануне в Санкт-Петербурге. Танцевальные труппы из Лхасы (Тибетский автономный район) и провинции Ганьсу продемонстрировали своеобразие культуры Тибетского нагорья и региона Великого Шелкового пути.

Российских зрителей поразил танец "Гармония", посвященный традиции строительства жилищ в Тибете, когда молодые люди и девушки работают, используя уникальные инструменты для укрепления прочности крыши в традиционном жилище. Один из зрителей в зале так описал свои впечатления от выступления артистов — "мощный ритм и четкие движения, тело так и просится в пляс". По словам заместителя руководителя труппы из Лхасы Вэй Гана, специально для российских зрителей программа концерта была модифицирована, чтобы россияне могли лучше почувствовать очарование культуры Западного Китая.

Зрители овациями встретили песню "Катюша", которую артисты исполнили на китайском, тибетском и русском языках. Заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров, посетивший концерт, сказал, что культурный обмен между Санкт-Петербургом и городами Китая в последние годы улучшил понимание китайской культуры среди петербуржцев.

Концерт "Очарование Западного Китая" — часть кампании "Познавать Китай — культурное наследие Западного Китая". Это бренд, созданный Информационным бюро Госсовета КНР для распространения китайской культуры, особенно культуры Шелкового пути.

Мероприятие было организовано Информационным бюро Госсовета КНР и посольством КНР в России