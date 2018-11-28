Концерт "Очарование Западного Китая" прошел в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 28 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Концерт народных песен и танцев "Очарование Западного Китая" прошел накануне в Санкт-Петербурге. Танцевальные труппы из Лхасы (Тибетский автономный район) и провинции Ганьсу продемонстрировали своеобразие культуры Тибетского нагорья и региона Великого Шелкового пути.
Зрители овациями встретили песню "Катюша", которую артисты исполнили на китайском, тибетском и русском языках. Заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров, посетивший концерт, сказал, что культурный обмен между Санкт-Петербургом и городами Китая в последние годы улучшил понимание китайской культуры среди петербуржцев.
Концерт "Очарование Западного Китая" — часть кампании "Познавать Китай — культурное наследие Западного Китая". Это бренд, созданный Информационным бюро Госсовета КНР для распространения китайской культуры, особенно культуры Шелкового пути.
Мероприятие было организовано Информационным бюро Госсовета КНР и посольством КНР в России