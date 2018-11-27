В Москве стартовал проект "2018: открой культуру западного Китая в России"

МОСКВА, 27 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В разных странах с сентября 2018 года успешно реализуется проект "2018: открой культуру западного Китая". С 23 по 25 ноября в рамках проекта в Москве были представлены национальные песни и пляски западного региона Китая.

Представители малочисленных народностей из провинции Ганьсу и Тибетского автономного района выступили в Московском театре мюзикла в рамках проекта "Открой культуру Западного Китая в России". Зрители высоко оценили традиционные танцы и песни.

Заместитель главы бюро по правам человека Пресс-канцелярии Госсовета КНР Жэнь Сянцюнь, на церемонии старта проекта, еще раз напомнила, что западный регион Китая, где брал свое начало древний Шелковый путч, может играть активную роль во всех областях в ходе реализации инициативы "Один пояс и один путь".

Жэнь Сянцюнь назвала Россию самым большим и дружественным соседом, а также одним из важных участников инициативы "Один пояс и один путь". Она выразила особую благодарность сотрудникам министерства культуры РФ, которые оказали китайской стороне поддержку и содействие в ходе реализации проекта "2018: открой культуру западного Китая в России". "Мероприятия в рамках этого проекта дают возможность россиянам лучше узнать Китай и историю развития его культуры", — отметила Жэнь Сянцюнь.

"Культурные обмены имеют большое значение для улучшения взаимопонимания между двумя странами. Проведение мероприятий в рамках проекта свидетельствует об углублении культурных обменов между Китаем и Россией, а также об укреплении связей между народами двух стран", — сказала она.

Первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова подчеркнула, что Китай — многонациональная страна. Его западный регион отличается большим количеством объектов мирового культурного и природного наследия, такими как пещеры Могао (в уезде Дуньхуан провинции Ганьсу), статуя Будды Майтрейи в Лэшане и Шангри-Ла (в уезде Дечен-Тибетского автономного округа провинции Юньнань).

"Сегодня нам дают возможность познакомиться с этими объектами культурного наследия с помощью национальных песен и плясок западного Китая, формы исполнения которых сохранились до сих пор и продолжают развиваться", — отметила она.

В рамках проекта "2018: открой культуру западного Китая в России" также состоялся показ китайских фильмов. В киноклубе "Фитиль" 25 ноября показали документальные фильмы с русскими субтитрами "Третий полюс" и "Встречи в Шамбале". Фильмы рассказывают истории людей, живущих в гармонии с природой на Цинхай-Тибетском плато, доподлинно отражают повседневную жизнь местных жителей и их богатый внутренний мир, показывают естественную красоту тех мест и богатство культуры.

В рамках проекта состоялось открытие фотовыставки "Многоликий Западный Китай". На ней представлено 40 работ, знакомящих с красотами природы, повседневной жизнью и традиционной культурой Западного Китая.

Основная цель проекта — представить богатую культуру западного региона Китая, где проживают представители почти 50 национальностей. Когда-то этот регион был важной частью древнего Шелкового пути. Сегодня, в ходе реализации инициативы "Один пояс и один путь" он стремится к укреплению обменов и сотрудничества с другими странами и регионами мира.

Проект "Открой культуру Западного Китая в России" реализуется по инициативе Пресс-канцелярии Госсовета КНР, посольства КНР в России, генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге. Мероприятия пройдут при поддержке и содействии министерства культуры Российской Федерации в рамках международного культурного сотрудничества между Россией и Китаем.

Помимо Москвы, проект "2018: открой культуру западного Китая в России" с 26 ноября будет представлен в Санкт-Петербурге.