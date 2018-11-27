Китайские экономисты: рост ВВП Китая в этом году – 6,6%, в 2019 году – 6,3%

МОСКВА, 27 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Народном университете Китая в рамках Китайского форума по макроэкономике состоялось заседание, на котором был заслушан доклад проректора университета, главы Института экономики университета Лю Юаньчуня. От имени группы ученых-экономистов он выступил с докладом "Макроэкономика Китая на новом старте реформ и открытости".

В докладе отмечается, что в макроэкономических процессах 2018 года проявились тенденции некоторого спада при сохранении стабильности. Предполагается, что темпы реального роста ВВП в этом году составят 6,6%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем в 2017 году, однако эта цифра в основном удовлетворяет установке экономического роста, определенной правительством. В то же время, поскольку индекс цен снизится до 3,1%, рост номинального ВВП составит 9,8%, что на 1,4 процентных пункта ниже показателя 2017 года. В докладе также прогнозируется, что реальный рост ВВП в 2019 году составит 6,3%.

В докладе отмечается, что 2019 год станет решающим для перехода китайской экономики от состояния спада к высококачественной модели развития. В 2019 году ожидается начало периода распада структуры и порядка глобальной экономики, это ключевой период трансформации структуры китайской экономики, а также период очевидного проявления глубинных проблем, что предопределяет серьезные перемены в модели развития китайской экономики.