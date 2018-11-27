Китай вложил в ремонт и строительство дорог 1,76 трлн юаней с начала года

МОСКВА, 27 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Китайские инвестиции в транспортную инфраструктуру за январь-октябрь 2018 года достигли 2,6 триллиона юаней — рост на 0,7% в годовом выражении. Согласно данным Минтранса КНР, в строительство и реконструкцию автотрасс за десять месяцев года вложено 1,76 триллиона юаней. Инвестиции в основные фонды в сфере скоростных и сельских дорог выросли на 11,6% и 1,5% соответственно.

Современную, безопасную, удобную, эффективную и экологически чистую систему транспорта в Китае рассчитывают создать уже к 2020 году.