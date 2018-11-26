Китайские академики призвали уничтожить тысячи ГЭС на Янцзы

МОСКВА, 26 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Пустить под снос тысячи ГЭС на реке Янцзы призвали эксперты Академии наук КНР. Они уверены, что это единственный способ восстановить экобаланс на одной из крупнейших рек мира, пишет издание China Daily.

В докладе Академии наук сообщается, что на Янцзы и ее притоках сегодня действуют 24100 гидроэлектростанций, возведено порядка 50 тысяч плотин. При этом сотни гидроинженерных проектов осуществлены без одобрения властей. "Огромное количество плотин и ГЭС разрушили ареал обитания водной фауны", — подчеркивает один из авторов доклада Цао Вэньсюань.

По данным ученых, многие представители водной фауны в Янцзы уже вымерли, другие, вроде китайских бесперых морских свиней, находятся на грани вымирания. Крайне медленно происходит обновление популяции рыбы: если в 90-х годах прошлого столетия в реке ежегодно появлялось до 2,5 миллиардов мальков, то сейчас — лишь порядка 100 миллионов. С 80-х годов прошлого века популяция рыбы в Янцзы сократилась более, чем на 90%.

Такая критическая ситуация вызвана многими факторами. Прежде всего, это чрезмерная эксплуатация водных ресурсов. Живущие по берегам Янцзы и ее притоков 280 тысяч рыбаков практически истребили всю водную фауну. Рыба нередко вылавливается уже в возрасте двух месяцев, не успев произвести потомство. До сих пор используются варварские методы лова при помощи электроудочки и динамита. И главное: нерест затруднен осуществлением большого количества гидроэнергетических проектов.

В попытках защитить экосистему Янцзы, правительство с 2016 года расширило временные рамки ежегодного запрета на рыболовство с трех до четырех месяцев. С первого января 2018 года на 332 участках реки введен бессрочный мораторий на ловлю. Однако ученые считают, что толку от этого будет мало. Для реанимации реки потребуется десятилетие, уверены они, в связи с чем еще в 2016 году выступили с предложением на введение 10-летнего моратория на рыбную ловлю по всей реке.

Власти откликнулись на призыв ученых: к 2020 году будет введен полный круглогодичный мораторий на рыбный промысел на Янцзы и ее притоках. Однако речи о ликвидации многочисленных ГЭС пока не идет.