Выставка о Великом шелковом пути объединит экспонаты из 18 музеев мира

МОСКВА, 26 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Уникальная выставка, посвященная истории Великого шелкового пути, откроется в марте 2019 года в Национальном музее Китая в Пекине. На ней будут собраны артефакты из 18 музеев КНР и стран, расположенных вдоль величайшего торгового маршрута древности. Соответствующее решение принято на состоявшемся в городе Фучжоу форуме Международного союза музеев Шелкового пути, который объединяет 157 музеев.

Выставка будет открыта в преддверии высокого форума Шелкового пути, который пройдет в апреле 2019 года и соберет лидеров стран-участниц китайской интеграционной инициативы "Одного пояса, одного пути".

Напомним, что Великий шелковый путь в 2014 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявку на предоставление древнему торговому пути статуса всемирного наследия подавали три страны: Китай, Казахстан и Киргизия. Появившийся около двух тысячелетий назад Великий шелковый путь был одним из древнейших и крупнейших торговых маршрутов между Европой и Азией.

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил возродить его традиции: в 2013 году он выступил с интеграционной инициативой экономического пояса Шелкового пути, которая позже эволюционировала в известную всем программу "Один пояс, один путь". На сегодня число суверенных участников этой интеграционной инициативы уже перевалило за сотню.