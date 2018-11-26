В Москве учрежден китайско-российский Союз традиционной китайской медицины

МОСКВА, 26 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В посольстве КНР в РФ 23 ноября состоялся торжественный прием для китайских и российских медработников в сфере традиционной китайской медицины (ТКМ). В мероприятии приняло участие свыше 500 представителей и врачей ТКМ, а также специалистов научно-исследовательских центров в этой области. На встрече объявили об учреждении китайско-российского Союза инновационного развития традиционной китайской медицины.

Новая организация была создана при поддержке посольства КНР в РФ. Организаторами выступили НИИ лекарственных растений Академии медицинских наук Китая, Чанчуньский университет традиционной китайской медицины, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Московский физико-технический институт, Тувинский государственный университет, Центр развития и применения традиционной китайской медицины в Москве, а также Российское общество врачей традиционной китайской медицины.

Заместитель секретаря парткома Чанчуньского университета традиционной китайской медицины Цзян Тунвэй сказал, что традиционная китайская медицина — это сокровище китайской цивилизации. С непрерывным развитием двусторонних отношений значительно повышается роль и влияние ТКМ в России. Традиционная китайская медицина получает все больше признания и одобрения в российских медицинских кругах, а также набирает популярность среди народа. Стороны должны воспользоваться этой возможностью, чтобы продолжать активные обмены и сотрудничество в сфере ТКМ на благо российского народа.

Первыми в состав китайско-российского Союза инновационного развития традиционной китайской медицины вошло 30 организаций, среди которых 16 —т из Китая, 14 — из России.