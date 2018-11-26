Ягнят, чьи эмбрионы заморозили 20 лет назад, показали в Ханчжоу

МОСКВА, 26 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Гостям ханчжоуской сельхозярмарки в провинции Чжэцзян представили двух ягнят, эмбрионы которых заморозили 20 лет назад. Сейчас им нет и двух месяцев. Зародыши еще в 1998 году поместили в жидкий азот, где они хранились при температуре минус 196 градусов. В апреле эмбрионы поместили в утробу овцы. Учёные рассчитывают улучшить качества местной разновидности полорогих, которое снизилось из-за гибридизации в последние годы.