Утверждена программа IV Российско-китайского делового форума

МОСКВА, 26 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В столицу Южного Урала — Челябинск 3 декабря приедет порядка 300 человек — представителей власти и бизнеса из разных регионов России и Китая для участия в IV Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса — 2018. Мероприятие станет ключевой площадкой для налаживания бизнес-кооперации между российскими и китайскими предпринимателями.

Основные мероприятия форума пройдут 4 декабря в Челябинске. Организаторами форума с российской стороны выступают Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития и правительство Челябинской области. Оператором форума назначена Южно-Уральская торгово-промышленная палата.

Форум начнется 4 декабря с пленарного заседания "Цифровые технологии как драйвер экономической интеграции России и Китая". В открытии примут участие председатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Не Юньлин, представители правительств РФ и КНР.

Запланированы выступления губернаторов российских и китайских регионов, подписание ряда соглашений между компаниями.

"После пленарного заседания будут проведены В2В, B2G-переговоры. В рамках форума также состоятся два круглых стола. Первый будет посвящен теме "Цифровая экономика и инновации" и пройдет с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, аналогичной структуры КНР, инновационных компаний и IT-парков", — сообщает пресс-служба ЮУТПП.

Второй круглый стол "Будущее промышленного сотрудничества России и Китая" состоится на площадке цеха "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода. Перспективы сотрудничества обсудят представители Министерства промышленности и торговли РФ, аналогичной структуры КНР, промышленных предприятий.