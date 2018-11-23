Импорт сельхозпродукции в Китай из России за три квартала вырос на 48%

МОСКВА, 23 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". За три квартала 2018 года импорт российской сельскохозяйственной продукции в Китай вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в четверг на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции Гао Фэн.

Он отметил, что с начала текущего года наметилось динамичное развитие двусторонней китайско-российской торговли, в частности, наблюдается значительный рост торговли сельскохозяйственной продукцией.

Согласно статистическим данным китайских ведомств, за 10 месяцев текущего года объем китайско-российской торговли достиг 87,25 миллиарда долларов, что на 28,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы двустороннего торгового оборота уже превысили годовой уровень прошлого года. Гао Фэн отметил, что одним из основных источников роста китайско-российской двусторонней торговли стала сельскохозяйственная продукция. С начала сего года наблюдается продолжение динамичного роста торговли сельскохозяйственной продукцией.

За первые 9 месяцев объем товарооборота сельскохозяйственной продукции вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности, экспорт российской сельскохозяйственной продукции в Китай увеличился на 48%, составив 2,27 миллиарда долларов.

По словам Гао Фэна, китайская сторона готова совместно с российской продолжить укрепление сотрудничества в торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, путем дальнейшего повышения уровня упрощения торговых процедур, оказания поддержки предприятиям в их участии в специализированных выставках и ярмарках, активного развития трансграничной электронной торговли и других мер содействовать расширению ввоза высококачественной российской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, отвечающих стандартам в сфере инспекции и карантина и рыночному спросу.