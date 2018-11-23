Tesla снизила цены на свои автомобили в Китае на 26%

МОСКВА, 23 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Американский производитель электромобилей Tesla на 26% снизил цены на свои авто в Китае. В частности, цена седана Model S упала на 12%, паркетника Model X — на 26%, популярной Model 3 — на 14%.

"Мы решили взять на себя оплату повышенных импортных тарифов, чтобы сделать нашу продукцию более доступной на китайском рынке", — отметили в компании. В Tesla напомнили: несмотря на то, что КНР с 1 июля снизила тарифы на импорт автомобилей до 15%, пошлины на ввоз американских иномарок на фоне торговой войны с США взлетели до 40%. В результате с июля производителю пришлось поднять цены на свою продукцию на 20%. Это привело к резкому падению объема продаж: в августе-октябре они рухнули на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, Tesla не может позволить себе потерять китайский рынок, который обеспечивает компании 16,5% от глобальных продаж.

Чтобы избавиться от отрицательного влияния американо-китайских торговых споров, Tesla ускоряет вывод части своего производства в Китай. Уже в 2019 году часть производства автомобилей Model 3 будет перенесена в Шанхай, ускорятся темпы исполнения прочих планов локализации.

Напомним, что Tesla в июле нынешнего года заявила о намерении построить в Шанхае собственную фабрику, с конвейеров которой будет выходить 500 тыс. электромобилей в год. Новое предприятие получит название Gigafactory 3. На его базе будет также действовать научно-исследовательский центр, специализирующийся на разработке новых технологий для электромобилей. В октябре Tesla приобрела за 140,5 миллиона долларов в Шанхае 864 тысяч квадратных метров земли под строительство фабрики.

Строительство фабрики стало возможным благодаря тому, что в апреле китайское правительство приняло решение снять ограничения на присутствие иностранного капитала в секторе разработки и производства автомобилей на новых источниках энергии. Ранее участие иностранного капитала в подобных проектах в Китае не могло превышать 50%.