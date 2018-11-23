BMW откроет свою службу такси в Китае

МОСКВА, 23 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Германский автоконцерн BMW создает собственную службу такси в Китае, поскольку рынок мобильности по требованию в будущем сулит гораздо большие доходы, чем само автопроизводство.

Первая служба BMW-такси начнет работать в декабре в городе Чэнду — административном центре провинции Сычуань. Служба получит название BMW Mobility Service. В проект инвестировано порядка 7,2 миллиона долларов.

Открытие собственных служб такси стало популярным трендом среди автопроизводителей в КНР. Так, в ноябре о создании подобной службы мобильности по требованию заявили компании Mercedes и Geely, а на минувших выходных подобный проект запустил крупнейший автопроизводитель КНР — шанхайская автокорпорация SAIC.

Китайский рынок мобильности по требованию был оценен в 15 миллиардов долларов в минувшем году. По прогнозам экспертов, его объем будет расти темпами 33% в год и к 2025 достигнет 20,1 миллиарда долларов, а к 2030 — 65,6 миллиарда долларов.