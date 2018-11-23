Налажено контейнерное ж/д сообщение из Европы в КНР через Калининград

МОСКВА, 23 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Калининградская железная дорога объявила о том, что мультимодальное контейнерное железнодорожное сообщение по маршруту Европа — Китай теперь станет регулярным.

Первые три состава с грузами были отправлены в начале ноября. Эксперимент завершился успешно, благодаря использованию нового маршрута из голландского порта Роттердам в порт Калининграда, а затем по железной дороге в Чэнду, заметно сократились сроки доставки.

20 и 21 ноября были отправлены ещё два состава со 145 контейнерами. До конца декабря этого года по новому маршруту запланированы отправки ещё около 40 поездов.