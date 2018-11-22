В провинции Хэйлунцзян открыта первая китайско-российская школа перевода

МОСКВА, 22 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Хэйлунцзянский университета и Московский государственный университет им М. В. Ломоносова открыли в четверг в городе Харбин совместную китайско-российскую высшую школу перевода.

Это первая в провинции Хэйлунцзян высшая школа перевода, а также первая в Китае школа, открытая совместно с МГУ. Оба университета намерены создать первоклассную высшую школу перевода, которая будет функционировать и готовить студентов по переводческим стандартам, определённым ООН.

Новая высшая школа перевода намерена адаптироваться к реалиям процессов глобализации, готовить переводчиков высочайшего уровня с целью расширения экономических и культурных обменов и укрепления сотрудничества Китая и России. Стороны приложат все необходимые усилия, чтобы взращивать переводчиков, которые обладали бы инновационными взглядами, имели широкий международный кругозор. Преподавательский состав школы будет постоянно повышать квалификацию, использовать лучшие практики и опыт преподавания различных курсов, ряды преподавателей планирую расширять, приглашать специалистов мирового уровня для чтения лекций, а содержание учебных пособий и материалов школа намерена непрерывно актуализировать.

Представитель Хэйлунцзянского университета отметил, что высшая школа перевода сможет воспитывать профессиональных переводчиков, которые должны справляться с устным, синхронным и письменным переводом в сфере дипломатии, внешней торговли и международных культурных и научных обменов. Курс обучения займёт два года. Один год учёбы будет проходить в Китае, а второй — в России. После окончания учебы студентам-переводчикам вручат дипломы сразу двух университетов.