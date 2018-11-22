Форум малого и среднего бизнеса Россия-Китай пройдет в декабре в Челябинске

МОСКВА, 22 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Челябинске 3 и 4 декабря пройдет IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Главные темы форума: "Цифровая экономика и инновации" и "Будущее промышленного сотрудничества России и Китая".

Деловой форум России и Китая за годы проведения стал ключевой площадкой для обмена опытом, получения информации о самых интересных и современных технологиях, местом поиска бизнес-партнеров из других регионов России, и из за рубежа. Он проводится ежегодно, попеременно в Китае и России.

В прошлом году форум проходил в Гуанчжоу. Основными его темами стали сотрудничество между регионами России и Китая, сотрудничество в сфере образования и туризма.