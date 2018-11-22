Китайские футбольные клубы вводят потолок зарплат для игроков

МОСКВА, 22 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Китайские футбольные клубы вводят потолок зарплат для отечественных и зарубежных игроков. Соответствующее постановление разработано Китайской футбольной ассоциацией и вступит в силу с 2020 года.

Так, потолок зарплат для отечественных игроков футбольной супер-лиги определен в 20 миллионов юаней (2,9 миллиона долларов), для зарубежных — в 45 миллионов юаней (6,5 миллиона долларов). В постановлении также будут прописаны потолки единовременных бонусов за отдельные матчи. В документе ожидается и список карательных мер против игроков и клубов за попытки уклонения от налогов и серые зарплаты.