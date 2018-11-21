Первый китайский космонавт принял участие в праздновании 20-летия МКС

МОСКВА, 21 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Китайская делегация во главе с первым тайконавтом Ян Ливэем приняла участие в мероприятии в Москве, приуроченном к 20-летию создания Международной космической станции (МКС). Во время своего пребывания китайские гости посетят Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина и Центр управления полётами в Москве. Об этом сообщили 20 ноября на официальном сайте Программы космических пилотируемых полетов Китая.

В честь 20-летия запуска первого модуля МКС "Заря" 19 ноября в Москве состоялась научно-практическая конференция "Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития". Ее организатор — госкорпорация "Роскосмос".

На конференции участники вспомнили историю создания МКС и ее деятельность за прошедшие 20 лет, обсудили перспективы развития мировой пилотируемой космонавтики в целях содействия международному сотрудничеству в области космоса.

На тематической дискуссии "Перспективы развития мировой пилотируемой космонавтики" выступил Ян Ливэй, он отметил, что поиски неизведанных миров — это вечный импульс, ведущий к прогрессу человеческой цивилизации, а также необходимый выбор для расширения пространства для собственного существования. "Китайская сторона твердо намерена совместно с зарубежными партнерами, заинтересованными в мирном использовании космоса, стремиться к общему развитию космических исследований, способствовать расширению глобального сообщества единой судьбы и в космическом пространстве", — сказал космонавт.

Во время конференции Ян Ливэй пообщался с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, а также с представителями зарубежных космических агентств и космонавтами из разных стран. В юбилейном мероприятии также принял участие советник-посланник посольства КНР в РФ Ван Хайтао.