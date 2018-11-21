В больнице города Лоян открыли капсульный отель для родственников пациентов

МОСКВА, 21 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В последние дни пользователи китайских социальных сетей обратили повышенное внимание на первую больницу при Хэнаньском научно-техническом университете в г. Лоян (провинция Хэнань, Центральный Китай), где открылся бесплатный "капсульный отель" для родственников пациентов, проходящих интенсивную терапию. Благодаря такой доступной и искренней заботе, родственникам больных и так подвергающихся огромному стрессу, больше не нужно ночевать на скамейках, а порой и даже на полу и в коридорах больницы.

Капсульный отель, расположенный на первом этаже больницы, рассчитан на 10 микро-номеров, размещенных в два ряда. Каждая из "капсул" в длину не превышает 2 метра, высота и ширина такой "комнаты" — 1 метр. Размер комнат — примерно 2 квадратных метра. Хотя "номер" очень мал, но он довольно удобен. По словам одного из постояльцев, капсульные номера оснащены всем необходимым: розетка, беспроводной Интернет, есть даже огнетушитель и терминал для общения с врачами и медсестрами отделения интенсивной терапии. С помощью терминала можно получать сообщения от персонала больницы о состоянии больного.