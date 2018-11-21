В Москве открылась фотовыставка "Битва за небо Китая"

МОСКВА, 21 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Москве во вторник в объединении "Фотоцентр" открылась фотовыставка "Битва за небо Китая". Мероприятие посвящено ключевым историческим моментам, рассказывает о том, как советские лётчики-добровольцы боролись за независимость Китая в 1937-1940-х годах.

На экспозиции представлено порядка 180 фотоснимков, большинство из которых демонстрируются впервые. Это своего рода коллективный образ советских лётчиков, воевавших в небе Китая, фоторассказ об их жизни, службе, быте, общении.В основном это фотографии и документы из семейных архивов лётчиков, предоставленные их жёнами, детьми, внуками, а также артефакты и личные вещи пилотов.

В то же время фото дают представление о личности каждого из них. О настоящих героях, настоящих мужчин, самоотверженно выполнявших свой интернациональный долг.

С 1937-1940 гг. в войне против Японии на стороне Китая приняли участие более 3500 советских лётчиков и авиатехников. 14 советских асов получили звание Героев Советского Союза. 211 лётчиков погибли и навсегда остались в земле Китая.

Цель выставки — увековечивание и сохранение памяти о лётчиках-героях СССР.