Закрыт переход Нижнеленинское-Тунцзян для судов на воздушной подушке

МОСКВА, 20 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Из-за резкого падения температуры на реке Амур в районе строительства моста между Россией и КНР отменены перевозки судами на воздушной подушке. На поверхности образовались заторы, мешающие работе техники.

Ранее таким транспортом можно было добраться из Амурской области до китайского города Тунцзян и обратно, в село Нижнеленинское.

Этой осенью сезонное транспортное сообщение действовало 11 дней, осуществилось 160 рейсов, перевезено 1169 пассажиров.

Суда на воздушной подушке являются особым способом транспортировки через реку Хэйлунцзян между двумя странами в период ледообразования. Они отличаются высокой скоростью, удобством, и в последнее время играют важную роль в перевозке пассажиров и грузов между двумя странами.