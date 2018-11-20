Тверскую область посещают 30 тысяч китайских гостей в год

МОСКВА, 20 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Шанхае с 16 по 18 ноября проходила Международная туристическая выставка. В ней приняла участие делегация Тверской области.

Тверскую область посещают около 30 тысяч китайских гостей в год, большинство из которых — транзитные туристы. Об этом сообщила заместитель министра туризма Тверской области Александра Ильина.

Продвижение Тверской области на китайском туристическом рынке — это приоритетное направление в развитии индустрии туризма на территории региона, считают и в правительстве.

Маршрут "Государева дорога" ориентирован на туристов из КНР, которые посещают Москву и Санкт-Петербург. Он объединяет в себе достопримечательности Верхневолжья, связанные с историей создания в 18-19 веках главной дороги, которая соединяет две российские столицы.

В 2019 году планируется информационный тур по "Государевой дороге" для туроператоров, которые входят в ассоциацию "Мир без границ". Они организуют прием китайских туристов в России.