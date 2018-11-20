В Таганроге будут обучать летчиков КНР пилотированию гидросамолетов

МОСКВА, 20 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Таганроге (Ростовская область) на базе ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекса имени Г. М. Бериева" (ТАНТК им. Г. М. Бериева) в скором времени будет открыт центр обучения китайских летчиков и технического состава особенностям пилотирования и эксплуатации гидросамолетов.

Совместный российско-китайский центр подготовки будет иметь два филиала в России. Второй будет расположен в Геленджике (Краснодарский Край). Позднее откроется филиал в Китае.

Соответствующая договорённость о создании центра была достигнута на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2018, прошедшей в городе Чжухай (провинция Гуандун, Южный Китай) с 6 по 11 ноября. Помимо китайского лётного и технического состава в обучающем центре в России будут готовить специалистов и других государств, которые приобретают самолёты-амфибии таганрогского авиастроительного предприятия.

Ранее договоренность о создании аналогичного центра была достигнута с французской компанией Airbus. Он откроется в Тулузе. Помимо этого в планах производить самолёты-амфибии Бе-103 на территории Франции.

Ранее, в сентябре 2018 года авиастроительное предприятие ТАНТК им. Г. М. Бериева заключило контракт с компанией Seaplane Global Air Services на поставку в США многоцелевых гражданских самолётов-амфибий Бе-200ЧС. Бе-200ЧС отлично зарекомендовали себя в борьбе с лесными пожарами и поставляются в разные страны мира, в том числе в Индонезию и Чили. По ряду лётно-технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире.